قدّم نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، العزاء والمواساة لأُسر المايز والتميمي والجميلي في وفاة فقيدتهم نورة علي المايز (رحمها الله)، وكان في استقباله أخو الفقيدة اللواء متقاعد عبدالله المايز وابن الفقيدة هشام التميمي وابن الفقيدة عبدالله الجميلي.جاء ذلك خلال زيارة الأمير فيصل بن فهد منزل أخيها اليوم (الأحد)، معرباً عن صادق تعازيه ومواساته، سائلًا الله بأن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم الجميع الصبر والسلوان.