بعدما تمت ترقيته استثنائياً، ونقله من بلدية محافظة خميس مشيط، باشر الموظف محمد البناوي، الذي يعاني من مرض السرطان منذ 4 سنوات، مهمات عمله مديراً لمركز الطوارئ والأزمات بأمانة عسير، بقرار من أمين عسير المهندس عبدالله الجالي، تقديراً لجهوده وتفانيه في خدمة المواطنين، رغم مرضه الذي لم يؤثر على أدائه.

وكان أمين عسير قد قام بزيارة خاصة للموظف البناوي في مكتبه في بلدية خميس مشيط، مؤكداً خلال زيارته أن الموظف الذي يشغل المرتبة السادسة خلال عمله السابق قد أحدث نقلة نوعية في جودة وسرعة تقديم الخدمات للمواطنين، ويعمل ليلاً ونهاراً بهمة منقطعة النظير، ولم يؤثر مرضه على أدائه وحرصه وتفانيه ومعنوياته في خدمة المواطنين، فيما ذكر الأمين حينها أنه تم اتخاذ قرار بترقيته استثنائياً، ونقله لأمانة عسير، بالقرب من سكنه، وسيكلف حسب رغبته وطموحه بمنصب قيادي في الأمانة.