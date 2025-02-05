قدّم أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، العزاء والمواساة لأسرة الدعيع في وفاة فقيدهم مشعل بن محمد بن تركي الدعيع رحمه الله.

جاء ذلك خلال زيارته منزل الأسرة بحي الوسيطاء اليوم، بحضور إخوان الفقيد وليد وعبدالعزيز ودعيع وتركي وأقاربهم، معرباً عن صادق تعازيه ومواساته، سائلاً الله بأن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم الجميع الصبر والسلوان.

من جانبهم أعرب إخوان الفقيد عن شكرهم لسموه على تعزيته التي خففت المصاب الجلل، سائلين الله بأن يجعل ما قام به سموه في ميزان أعماله، وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.