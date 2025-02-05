رعى أمير حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز بالصالة الرئيسية بالإمارة اليوم(الأربعاء)، الحفل السنوي لجائزة التميز الوظيفي في تجمع حائل الصحي خلال عام 2024، بحضور وكيل إمارة منطقة حائل المكلف علي بن سالم آل عامر، والمدير العام لفرع وزارة الصحة سلطان المسيعيد، والرئيس التنفيذي لتجمع حائل الصحي المهندس حاتم الرشدان.وشاهد أمير حائل خلال الحفل عرضًا عن الجائزة، التي تشمل فئات، منها: الأطباء والتمريض والممارسون الصحيون من غير الأطباء والتمريض وفئة الإداريين والخدمات المساندة، وخضع أكثر من 10 آلاف من موظفي التجمع لمعايير تقييم الجائزة، ومن أهمها المساهمة في تحسين ورفع مؤشرات نموذج الرعاية الجديد والحصول على إشادة في إحدى رحلات تجربة المستفيد والمشاركات التعليمية في المؤتمرات العلمية وما يعادلها والمشاركة في مشاريع تحسينية لخدمة المرضى.وكرّم أمير منطقة حائل في ختام الحفل الفائزين بجائزة التميز الوظيفي، منوهًا بأهمية تحفيز المتميزين، مشيرًا إلى الدعم المستمر من القيادة الحكيمة للقطاع الصحي بمتابعة وزير الصحة.