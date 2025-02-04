رصدت «عكاظ»، قيام أمين عسير المهندس عبدالله الجالي، بزيارة خاصة لموظف يعاني من سرطان القولون منذ 4 سنوات وذلك في مكتبه ببلدية محافظة خميس مشيط. وأكد أمين عسير، أن الموظف محمد البناوي، والذي يشغل المرتبة السادسة، قد أحدث نقلة نوعية في جودة وسرعة تقديم الخدمات للمواطنين، مُضيفاً أنه يعمل ليلاً ونهاراً بهمة منقطعة النظير، ولم يؤثر مرضه على أدائه وحرصه وتفانيه ومعنوياته في خدمة المواطنين.

وقال المهندس الجالي: «تم اتخاذ قرار بترقيته استثنائياً، ونقله لأمانة عسير، بالقرب من سكنه، ويكلف حسب رغبته وطموحه بمنصب قيادي في الأمانة».

ووجه المهندس الجالي له حديثاً بقوله: «أنت يا محمد، قدوة لنا جميعاً في العمل الحكومي لتحقيق رؤية المملكة، وأسأل الله لك الشفاء العاجل، والتوفيق في مهام عملك، وأن لا يحرمك أجر خدمة وطنك».

من جهته قال البناوي في حديثه لـ «عكاظ»: «أقدم شكري وتقديري لأمين عسير على زيارته الخاصة، ودعمه وتحفيزه».