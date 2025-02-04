كرَّم أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، عدداً من محافظات المنطقة؛ لتميزها في برنامج كفاءة الإنفاق لعام 2024م.وشمل التكريم المحافظات الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى، إذ حصلت محافظة بلجرشي على المركز الأول، وحققت محافظة العقيق المركز الثاني، ومحافظة قلوة المركز الثالث.وجاء هذا التكريم بناءً على توجيه أمير منطقة الباحة باعتماد برنامج كفاءة الإنفاق لعام 2024م، للمحافظات والمراكز، الذي يهدف لتطبيق أفضل الممارسات والمنهجيات في كفاءة الإنفاق، ولتحقيق الاستدامة المالية بما يتوافق مع الخطة الإستراتيجية.