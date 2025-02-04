استقبل محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر، بمكتبه اليوم (الثلاثاء)، اللواء سطام بن زياد العتيبي بمناسبة تعيينه نائباً لمدير شرطة المنطقة الشرقية، يرافقه مساعد مدير شرطة المحافظة العقيد فهد المطيري.وخلال الاستقبال، كرم الأمير سعود بن طلال اللواء العتيبي نظير جهوده التي بذلها خلال فترة عمله مديراً لشرطة المحافظة، سائلاً الله له التوفيق والسداد في عمله القادم.بدوره أعرب اللواء العتيبي عن شكره لمحافظ الأحساء على هذا التكريم ودعمه للقطاعات الأمنية بالمحافظة.