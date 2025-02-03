انتقلت، إلى رحمة الله تعالى، نورة بنت محمد النمر، وصُلي عليها عصر اليوم (الإثنين) في جامع الملك خالد، ودفنت في مقبرة الشمال بالرياض. والفقيدة شقيقة مساعد النمر.ويتقبل العزاء للرجال في منزل شقيقها مساعد بحي حطين، وللنساء في منزل شقيقتها بحي الخالدية في الرياض.«عكاظ» تتقدم بخالص التعازي والمواساة لذوي الفقيدة، سائلة الله أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهمهم الصبر والسلوان. إنّا لله وإنّا إليه راجعون.