سلم وكيل ⁧جامعة المجمعة⁩ للتنمية والاستثمار البروفيسور مسلم بن محمد الدوسري رخصة خبير تطبيقات أهداف التنمية المستدامة 2030 للمستشار يوسف بن أحمد النجاشي بعد حصوله على متطلباتها.وتعد هذه الرخصة من الشهادات النوعية المتقدمة التي تعزز من الكفاءات والخبرة في مجال تطبيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، كما تمكن هذه الرخصة الحاصلين عليها من تقديم الاستشارات المتخصصة، وتصميم البرامج التنموية وفق أفضل الممارسات العالمية.