كرّم أمير القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، بمقر الإمارة اليوم (الإثنين)، المشاركين في ملتقى اليوم السعودي العالمي للتطوع، الذي شهد مشاركة من 250 متطوعًا.وأشاد بجهود ومخرجات الملتقى، مثمنًا الدور البارز للجهات المشاركة والمتطوعين في تعزيز ثقافة العمل التطوعي، والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية لدعم المبادرات التطوعية، مبينًا أن التطوع يُعد ركيزة أساسية في بناء مجتمع متماسك ومساهم في التنمية المستدامة.وفي ختام الحفل، كرّم أمير القصيم الجهات المساهمة في إنجاح برامج التطوع، مبديًا حرص إمارة المنطقة على تمكين العمل التطوعي وتنمية أثره في المجتمع، وجعل منطقة القصيم نموذجًا رائدًا في العمل التطوعي المؤسسي والمستدام.