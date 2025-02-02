استقبلت أُسرتا الفريدي وأبوالحسن التَعازي والمواساة من الأهل والأصدقاء في وفاة القائد التربوي لمَدرسة الأمير سعود الفيصل المتوسطة بجدة سابقاً إبراهيم بن أحمد عبدالكريم الفريدي (رحمه الله)، الذي وافته المنية أثر مرض ألم به، أخيراً، ودُفن في مقابر المعلاة عقب الصلاة عليه في المسجد الحرام بمكة المكرمة.الفقيد نَجل رئيس بلدية العُلا سابقاً أحمد الفريدي (رحمه الله)، وابن شقيق كل من سعود، وعبدالعزيز، وسعد بن محمد عبدالكريم، وشقيق: محفوظ، ومحمد، وعمر، ومحمود، وعبدالملك، وعبدالكريم، ووليد، وسهل، وريان، ووالد كل من أحمد، ومُلهم.ويتقبل العزاء في دار الفقيد الكائن في حي الرويس بجدة.