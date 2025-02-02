استقبلت أُسرتا العلواني والمبارك التَعازي والمواساة من الأقارب والأصدقاء في وفاة خيرية بنت محمد العلواني، زوجة سليمان بن إبراهيم دعيسان (رحمهما الله)، التي وافتها المنية إثر مرض ألمّ بها، ودُفنت في مقبرة العريق عقب الصلاة عليها في مسجد عمر بن الخطاب في محافظة العُلا. والفقيدة والدة كل من أحمد، منير محمد المبارك، محمد سليمان دعيسان، وشقيقة العقيد صالح، واللواء سليمان، وإبراهيم محمد العلواني (رحمهم الله)، وعلي، والعميد سعود بن محمد العلواني من منسوبي شرطة تبوك سابقاً، وعمّة الزميل أحمد العلواني، وخالة صالح بن محمد خميس آل صالح، ووالدة زوجة الدكتور إبراهيم بن محمد جمعة بكلية الهندسة بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة.ويُتقبل العزاء في منزل نجلها منير الكائن في حي العزيزية بالعُلا.