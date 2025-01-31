استقبل آل زهران التعازي والمواساة من الأهل والأصدقاء في وفاة فقيدهم مصطفى عبدالوهاب زهران، الذي وافته المنية أمس (الخميس)، وصلي عليه في مسجد العمودي، ودفن في مقبرة أمنا حواء.والفقيد زوج آمال بكر، ووالد كل من: هتون، وهاني، وخالد، وأحمد، وهوزان. وشقيق الدكتور فؤاد (رحمه الله)، وفاروق، ونفيسه، ومحمد، وسامي، وعبدالرحمن.ويتقبل العزاء في منزل الأسرة بحي الشاطئ بجدة.