نيابة عن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قدم رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، واجب العزاء في وفاة الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز - رحمه الله -.

كما نقل تعازي الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، و نائب أمير دولة قطر الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني.

وكان في استقباله عند وصوله لمقر العزاء الأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز، الأمير سلطان بن فهد بن عبدالعزيز، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، الأمير خالد بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، الأمير عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز.

وضم الوفد القطري رئيس اللجنة الأولمبية القطرية الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، وسفير دولة قطر لدى المملكة بندر محمد العطية.