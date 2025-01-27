نظّم عميد السلك الدبلوماسي المعتمد لدى المملكة، سفير جمهورية جيبوتي ضياء الدين بامخرمة، حفل توديع وتكريم لسفراء جمهورية مصر، أحمد فاروق، وسفير سلطنة عمان فيصل بن تركي آل سعيد، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية مايكل راتنيه، بمناسبة انتهاء مهماتهم في الرياض.وقال بامخرمة لـ«عكاظ»: اجتمعنا اليوم لتكريم وتوديع زملائنا في ختام فترة عملهم سفراء لبلدانهم في المملكة، وقد كانوا جميعاً متعاونين وقريبين من زملائهم في مختلف السفارات والبعثات الدبلوماسية في الرياض، وأتمنى لهم جميعاً كل التوفيق في مهماتهم المستقبلية.ثم قدّم بامخرمة نيابة عن السلك الدبلوماسي الهدايا التذكارية للسفراء المنتهية مهماتهم، كما رحب بالسفراء الجدد في الرياض، وهم سفير رومانيا، صربيا، سيراليون، بنغلاديش، سيريلانكا، سورية، فلسطين، البيرو، الأوروغواي.