قدَّم أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير متعب بن مشعل بن بدر تعازيهما ومواساتهما لأمين لجنة إصلاح ذات البين سابقا عضو لجنة الصلح بالإمارة اللواء متقاعد نمر بن علي العضيد في وفاة ابنته (رحمها الله)، وذلك خلال زيارته اليوم (الإثنين) لمنزل العضيد بمدينة سكاكا.ودعا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وغفرانه ويسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم أهلها الصبر والسلوان.