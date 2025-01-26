انتقل إلى رحمة الله تعالى، الكابتن علي بن عبدالعزيز العلي التركي، اليوم (الأحد)، وسيُصلى عليه عصر غد (الإثنين) في مسجد القريقري، وسيُوارى جثمانه الثرى في مقبرة الصالحية بجدة.والفقيد شقيق كل من إبراهيم، وعبدالله، وعبدالكريم، وتركي، ومحمد، وعادل، وعبدالملك. ووالد عبدالعزيز، ونايف، وإبراهيم، ويوسف، وعبدالإله.ويُتقبل العزاء في منزل الأسرة الكائن بحي المرجان في جدة.