دشنت المديرية العامة للسجون، اليوم (الأحد)، «مراكز تنمية قدرات النزلاء» لتقديم برامج تعليمية حديثة ودورات تدريبية، بهدف إصلاح وتأهيل النزلاء عبر مواصلة تعليمهم والاندماج في المجتمع، وذلك بمقر المديرية في منطقة الرياض.من جهة أخرى، احتفت المديرية باليوم العالمي للتعليم تحت شعار «التعليم والتعلم حق لنزلاء السجون لحياة أفضل»، باستعراض الخطط التعليمية والتدريبية التي تشمل إنشاء مدارس ومعاهد مهنية وبرامج أكاديمية للنزلاء في البكالوريوس والدراسات العليا، لتطوير مهاراتهم المهنية.