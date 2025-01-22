شارك 120 كشافًا وكشافة من طلاب المرحلة الثانوية في المخيم الكشفي التخصصي 2025م على مستوى المملكة، الذي تستضيفه الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان في مركز التدريب الكشفي بأبوعريش، ضمن إطار البرامج التعليمية المميزة. ويمثل المشاركون 11 إدارة تعليمية من مختلف مناطق المملكة، بدعم من 24 قائدًا وقائدة كشفيًا للمساعدة على التدريب والإشراف على الأنشطة، إذ تضمن المخيم تنفيذ مجموعة متنوعة من الأنشطة والبرامج التعليمية، بما في ذلك ورش العمل التي تركزت على تعليم الطبخ في الهواء الطلق، والحرف اليدوية، والإسعافات الأولية، إلى جانب دورات متخصصة؛ لتقوية القيم الأخلاقية والدينية، وتعزيز مفهوم الحفاظ على البيئة، وتحسين اللياقة البدنية.