حصل الباحث عبدالله بن فلاح العتيبي على درجة الدكتوراه من قسم الإعلام الجديد بكلية الإعلام والاتصال في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عن رسالته العلمية التي حملت عنوان (أطر معالجة الصحف الفرنسية للقضايا المتعلقة بالمملكة في ضوء رؤية 2030).وتناولت الدراسة تحليل اهتمام الصحف الفرنسية برؤية المملكة 2030، من خلال دراسة طبيعة تغطيتها الإعلامية، واتجاهاتها قبل وبعد التحول المرتبط بالرؤية.