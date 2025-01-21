أدى أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، عقب صلاة العصر، أمس (الثلاثاء)، صلاة الميت على الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز (رحمه الله)، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.كما أدى الصلاة الأمير تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن سعود بن عبدالله بن سعود، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، والأمير منصور بن مشعل بن عبدالعزيز، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، و المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن عبدالله بن محمد بن ثنيان، والأمير تركي بن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، وقائد القوات الجوية الملكية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير مشعل بن سعود بن محمد، والأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، ومساعد رئيس الاستخبارات العامة الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن مشعل بن عبدالعزيز، والأمير بندر بن مشعل بن عبدالعزيز.كما أدى الصلاة عدد من الأمراء والمسؤولين، وجمع من المواطنين.