كرم محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، مدير إدارة دوريات الأمن بالمحافظة العقيد نايف الثمالي، وعدداً من منسوبي الإدارة.وشاهد محافظ الطائف عرضاً مرئياً عن جهود وأعمال الإدارة للعام 2024, مثمناً جهود منسوبي إدارة دوريات الأمن وتميزهم في عملهم، متطلعاً لمضاعفة الجهود؛ لخدمة المحافظة وسكانها وزوارها والحفاظ على الأرواح والممتلكات.وقدم الثمالي شكره وتقديره لمحافظ الطائف على دعمه والمتابعة الدائمة لأعمال الإدارة.