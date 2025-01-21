أقام منسوبو ومنسوبات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة حفل تكريم في إحدى القاعات الكبرى بمدينة جدة، احتفاءً بمدير عام الفرع محمد بن إبراهيم جلال الغامدي، الذي أنهى مسيرته العملية الحافلة بالعطاء بعد 30 عاما من الخدمة الدؤوبة للوطن. واشتمل الحفل على فقرات متنوعة، من بينها قصائد شعرية، والعرضة.وألقى مساعد المدير العام لفرع الوزارة هاني أبو ملحة كلمة نيابة عن منسوبي ومنسوبات فرع الوزارة، أكد فيها شخصية الغامدي القيادية التي أضاءت سماء العمل والعطاء، مشيدا بحكمته القيادية وبصيرته الثاقبة، خصوصا خلال رئاسته للجنة التوطين بمنطقة مكة المكرمة.واختُتم الحفل وسط أجواء مفعمة بالمشاعر الصادقة، إذ انهالت الهدايا التكريمية على المحتفى به تقديرا لدوره البارز وعطائه الكبير.