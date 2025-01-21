واسى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز، عضو المحكمة العليا الشيخ إبراهيم بن ناصر السحيباني، ورئيس محكمة الاستئناف بمنطقة تبوك الشيخ ماجد بن ناصر السحيباني، في وفاة والدتهم (رحمها الله).وأعرب أمير تبوك ونائبه عن خالص تعازيهما ومواساتهما، سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.