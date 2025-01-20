احتفل عبدالله أيمن أبو زيد، بعقد قرانه على ابنة عبدالعزيز محمد إبراهيم الدباغ في أحد فنادق جدة الكبرى، وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء الذين قدموا التهاني والتبريكات للعروسين، داعين الله لهما بالتوفيق والسعادة في حياتهما القادمة.