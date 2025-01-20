أبو زيد والدباغ.. يحتفلان بعقد قران عبدالله الناس الاثنين 20 يناير 2025 03:30 «عكاظ» (جدة) okaz_online@ عبدالله أبو زيد العريس بين والده ووالد العروس وبعض الأقارب. (تصوير: مديني عسيري) تابعوا عكاظ على عبدالله أبو زيد العريس بين والده ووالد العروس وبعض الأقارب. (تصوير: مديني عسيري) تابعوا عكاظ على -A +A «عكاظ» (جدة) okaz_online@ احتفل عبدالله أيمن أبو زيد، بعقد قرانه على ابنة عبدالعزيز محمد إبراهيم الدباغ في أحد فنادق جدة الكبرى، وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء الذين قدموا التهاني والتبريكات للعروسين، داعين الله لهما بالتوفيق والسعادة في حياتهما القادمة.< Previous PageNext Page >