انتقلت إلى رحمة الله تعالى، الشريفة سكينة محمد شرف عدنان آل غالب، أمس (الأحد)، زوجة الفريق طيار أسعد عبدالعزيز الزهير (رحمه الله)، ووالدة كل من: نادية أسعد عبدالعزيز الزهير حرم طلال يوسف زاهد، ونهلى أسعد عبدالعزيز الزهير حرم اللواء أمين محمد شاكر.ويُتقبل العزاء بمنزل طلال زاهد بحي الأندلس، الحمراء، في جدة.«عكاظ» التي آلمها النبأ تتقدم بخالص التعازي والمواساة لذوي الفقيدة، سائلة الله أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.