شيعت جموع غفيرة من أبناء محافظة رفحاء شمال السعودية، اليوم (الجمعة)، جثمان المواطن زبن الشمري، الذي وافته المنية إثر مقتله في الأردن على يد مجموعة من الأشخاص نتيجة خلاف نشب بينهم في محافظة الكرك.

وانطلقت مراسم التشييع من الجامع الكبير في رفحاء، حيث تمت الصلاة على الفقيد، وتم نقل جثمان الفقيد إلى مقبرة المحافظة وسط حضور كبير من أهالي المنطقة وأقاربه، الذين عبروا عن حزنهم العميق لفقدان الشمري.

وكانت السلطات الأردنية أعلنت عن وقوع الحادث، مؤكدة أنها تمكنت من القبض على الجناة.

وقد أكدت مصادر في العائلة أن الفقيد زين عبد صباح الزقروطي الشمري البالغ من العمر 48 عاما لديه 6 من الأبناء كان معروفًا بسمعته الطيبة وأخلاقه الحميدة، وأعربت العائلة عن تقديرها لجهود السفارة السعودية في تسهيل نقل الجثمان وتذليل كافة الصعوبات، كما أشادت بتنسيق السفارة مع السلطات الأردنية، لضمان سير الأمور بشكل سلس وبأسرع وقت ممكن.