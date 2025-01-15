رشّحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بجمهورية مصر العربية، الرئيس السابق للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية الدكتور أيمن الساعي، للانضمام في لجان المجلس الأعلى للجامعات.

ويمتلك الساعي، مسيرة أكاديمية زاخرة وطويلة داخل الجامعات المصرية وخارجها، حيث سبق أن ترأس كلاً من مجلس إدارة الشركة المصرية للثروات التعدينية، والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية عام 2017، ثم شركة الوادي الجديدة للثروة المعدنية والطفلة الزيتية، فيما يأتي هذا الترشيح، تأكيداً على التوجه القائم نحو استقطاب أصحاب الخبرات العلمية والتطبيقية القادرين على تعظيم الاستفادة من موارد مصر الطبيعية والبشرية.