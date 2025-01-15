تلقى آل الدباغ التعازي والمواساة من الأهل والأقارب في وفاة فقيدهم العميد المتقاعد مصطفى بن مهدي بن عبدالعزيز الدباغ، الذي وافته المنية فجر أمس (الاثنين)، وصلي عليه في المسجد الحرام، ودفن في مقبرة المعلاة بمكة المكرمة.والفقيد زوج فايزة بنت عبدالرحيم طاهر، ووالد كل من: المهندس هشام، وأحمد، وإبتسام، وأريج، وإبتهال، وأمامة، وأسماء، والدكتورة خديجة.يذكر أن اليوم (الثلاثاء)، أول أيام العزاء في منزل ابنه المهندس هشام بحي الشاطئ (٣) جنوب القنصلية القطرية بجدة بجدة.الفقيد كان عضوا في مجلس رواد المسجد الحرام وعرف بأعمال الخير التطوعية للحجاج والمعتمرين بعد تقاعده حيث كان آخر منصب شغله هو مدير شرطة منطقة المدينة المنورة بالنيابة.