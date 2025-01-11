شيعت جموع غفيرة من المعزين أمس الأول (الجمعة) غريب بن محمد غنيم الحربي في مقبرة الوجه عقب الصلاة عليه في جامع السنيور بالوجه.الفقيد آخر الأئمة لجامع البوق التاريخي، إذ تم تكليفه بإمامة المصلين من تاريخ 1/1/1379. «عكاظ» سبق والتقت الفقيد للحديث عن ذكرياته عن الحج، إذ أدى فريضة الحج 50 مرة.ويتقبل العزاء في منزل شقيقه عبدالرزاق بالوجه.