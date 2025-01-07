استقبل أمير المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، بمكتبه في الإمارة، المواطن محمد بن بركي اللهيبي وأبناءه، الذي تنازل عن قاتل ابنته لوجه الله تعالى، بحضور وكيل الإمارة رئيس لجنة إصلاح ذات البين عبدالمحسن بن نايف بن حميد.وأشاد بموقف المواطن اللهيبي النبيل وامتثاله للتعاليم الإسلامية السمحة التي تحث على العفو والصفح عند المقدرة.وأوضح، أن هذا العمل الكريم يعكس أسمى قيم الإسلام المتمثلة في التسامح والتعاضد، وهو نهج تحرص القيادة الرشيدة على تعزيزه بين أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن هذه البادرة الإنسانية تدل على صفات النبل التي يتحلى بها أبناء المجتمع السعودي.