كرّم أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد في مكتبه أمس (الإثنين)، مدير عام التعليم السابق بالمنطقة منصور بن عبدالله آل شريم، بعد إحالته للتقاعد، كما بارك تكليف الدكتور حسن بن محمد العلكمي مديراً لتعليم نجران، متمنياً له التوفيق في مهمات عمله.وعبّر آل شريم عن شكره لأمير المنطقة على ما لقيه من دعم خلال فترة عمله.من جهته، أكد الدكتور العلكمي بذله وجميع منسوبي إدارة تعليم نجران قصارى الجهود لتحقيق التميّز، وتعزيز كفاءة المعلم، وإيجاد بيئة تعليمية ومعرفية محفزة للطلاب والطالبات.