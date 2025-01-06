احتفلت أسرتا رمزي وعبادة بزواج الشاب عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل رمزي من ابنة مسفر أحمد آل عبادة، في إحدى قاعات الاحتفالات بمكة المكرمة، وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء الذين قدموا التهاني والتبريكات للعروسين.