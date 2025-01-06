آل رمزي وآل عبادة يحتفلون بزواج عبدالعزيز الناس الاثنين 06 يناير 2025 23:31 صالح شبرق (جدة) okaz_online@ عبدالعزيز آل رمزي. العريس مع بعض الأقارب. (عكاظ) تابعوا عكاظ على عبدالعزيز آل رمزي. العريس مع بعض الأقارب. (عكاظ) تابعوا عكاظ على -A +A صالح شبرق (جدة) okaz_online@ احتفلت أسرتا رمزي وعبادة بزواج الشاب عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل رمزي من ابنة مسفر أحمد آل عبادة، في إحدى قاعات الاحتفالات بمكة المكرمة، وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء الذين قدموا التهاني والتبريكات للعروسين.< Previous PageNext Page >