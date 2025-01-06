أقامت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة نجران اليوم (الإثنين)، احتفالاً تكريمياً للمميزين من المتطوعين والمتطوعات في البرامج التطوعية المختلفة والداعمين للأعمال التطوعية في الهيئة خلال عام 2024م؛ نظير ما قدموه من خدمات إنسانية مميزة وجهود فعالة وأعمال جليلة في العمل التطوعي الإنساني في الهيئة، بحضور مدير عام فرع الهيئة بمنطقة نجران محمد بن علي العسيري وعدد من مديري الإدارات بفرع الهيئة بمنطقة نجران، وذلك في الغرفة التجارية بنجران.

واستُهل التكريم بكلمة لمدير عام الهيئة بنجران أشاد فيها بالمتطوعين والمتطوعات وأدائهم المميز خلال العام 2024م، وقدم شكره وتقديره للغرفة التجارية لدعمها الهيئة بمنطقة نجران وأيضاً دعمها في الحفل السنوي للتطوع.

وأوضح العسيري بأن الهيئة تبادر في هذا الحفل السنوي لرد الجميل بتكريم المتطوعين والمتطوعات المميزين في أعمالهم التطوعية ومساهمتهم بالعطاء في الكثير من الأعمال الإنسانية التي تقدمها الهيئة للمجتمع.

يذكر أن عدد المتطوعين والمتطوعات المشاركين في الأعمال التطوعية خلال العام 2024م بلغ (4301) متطوع ومتطوعة، وبلغت الفرص التطوعية المطروحة بنجران (571) فرصة تطوعية متنوعة بعدد ساعات بلغت (32404) ساعات تطوعية والعائد الاقتصادي من هذه الفرص التطوعية بلغ (1733400) ريال سعودي.

وتسعى هيئة الهلال الأحمر السعودي من تنوع أعمالها التطوعية لزيادة أعداد المتطوعين الملتحقين بأنشطتها الإنسانية لتحقيق رؤية المملكة 2030 بالوصول إلى مليون متطوع ومتطوعة للمساهمة في الأعمال التطوعية الإنسانية وتحقيق التكامل والتكاتف بين أفراد المجتمع.