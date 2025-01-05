واسى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير خالد بن سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز، أسرة الحمري بوفاة الشيخ فهد بن إبراهيم بن رحيل الحمري البلوي، شيخ الحمر من قبيلة بلي، (رحمه الله).

وأعرب أمير تبوك ونائبه عن خالص تعازيهما ومواساتهما، سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

من جهته، أعرب شقيق الفقيد علي بن إبراهيم الحمري، باسمه ونيابة عن أسرتهم، عن شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة تبوك ونائبه على هذه اللفتة غير المستغربة التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، سائلًا الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناتهما.