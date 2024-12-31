كرّم محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي بمقر المحافظة أمس (الإثنين) عدداً من ضباط وأفراد مكافحة المخدرات بالمحافظة نظير الإنجازات الأمنية التي حققوها، بحضور مدير إدارة مكافحة المخدرات بمحافظة جدة العقيد عبدالعزيز بن دخيل الله الشلوي.وأشاد الأمير سعود بن جلوي بالجهود التي يبذلها منسوبو مكافحة المخدرات في القضاء على هذه الآفة، ودورهم في توعية المجتمع بأضرار المخدرات.