قدّم أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، و نائب أمير المنطقة الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، العزاء لأسرة الزميل راشد الثويني في وفاة والدهم عيسى بن راشد الثويني - رحمه الله -.

جاء ذلك خلال زيارة عزاء من أمير المنطقة لمنزل الفقيد، وكان في استقباله ابن الفقيد راشد الثويني وأقاربه، كما أجرى نائب أمير المنطقة اتصالاً هاتفياً بذوي الفقيد، وأعربا سموهما عن صادق العزاء له ولجميع أفراد الأسرة، سائلين الله أن يتقبله بواسع رحمته وفسيح جناته، وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.

من جهته قدم ابن الفقيد راشد الثويني باسم أسرته، الشكر لسموهما على هذه المشاعر الصادقة وتعزيتهما التي خففت مصابهم الجلل، داعياً الله أن يجعل هذا العمل في ميزان أعمالهما، وأن يرحم الفقيد وأن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة إنه سميع مجيب.