كرّم وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة نادي الصقور السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، الفائزين بجوائز مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2024م.وسلّم سيف الملك لفئتي الحر والشاهين (فرخ وقرناس) للصقار برغش المنصوري، وسيف الملك لفئات جير بيور وجير شاهين وجير تبع ومثلوث جير (فرخ وقرناس) للصقار فيصل مقحم القحطاني.كما كرّم الأمير عبدالعزيز بن سعود الفائزين في الأشواط النهائية لمسابقات المهرجان، الذين حملوا لقب كأس الملك عبدالعزيز في أشواط النخبة، وهم: برغش محمد المنصوري، أمين عبدالله الملاح، محمد حفيظ المري، فهد محمد المنصوري، محمد إبراهيم البوعينين، وحميد محمد المنصوري، كما كرم الفائزين في أشواط مسابقة المزاين والأشواط النهائية للمحترفين والملاك والهواة.وفي نهاية الحفل، كرم الأمير عبدالعزيز بن سعود رعاة فعاليات نادي الصقور السعودي لعام 2024.وكان مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2024 أقيم خلال الفترة 3-19 ديسمبر الجاري بمقر النادي بمَلهم (شمال مدينة الرياض)، بعد أن شارك فيه 1032 صقاراً من تسع دول: (المملكة، والبحرين، والكويت، والإمارات، وعُمان، وقطر، وسورية، وإيطاليا، وإيرلندا)؛ منهم 160 صقاراً دولياً، إذ شارك الصقارون المشاركون في المهرجان بنحو 3322 صقراً.وخصص نادي الصقور السعودي جوائز للفائزين في 138 شوطاً بمسابقتي الملواح والمزاين تتجاوز قيمتها 36 مليون ريال؛ وتصنَّف الأكبر في تاريخ جوائز منافسات المهرجان.