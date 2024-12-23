مؤمن ووفاء يحتفلان بزواجهما الناس الاثنين 23 ديسمبر 2024 01:04 «عكاظ» (القاهرة) okaz_online@ 0 مشاهدة العريس مع بعض الأقارب والحضور. .. ومع شقيقه في الحفل. (عكاظ) تابعوا عكاظ على العريس مع بعض الأقارب والحضور. .. ومع شقيقه في الحفل. (عكاظ) تابعوا عكاظ على -A +A «عكاظ» (القاهرة) okaz_online@ احتفل الشاب مؤمن علي عبد السلام الجرداوي بزواجه من وفاء أشرف سعداوي، في إحدى قاعات الأفراح بالقاهرة، وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء الذين قدموا التهاني والتبريكات للعروسين، داعين الله لهما بالتوفيق والسعادة في حياتهما القادمة.< Previous PageNext Page >