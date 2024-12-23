العريس مع بعض الأقارب والحضور.
العريس مع بعض الأقارب والحضور.
.. ومع شقيقه في الحفل. (عكاظ)
.. ومع شقيقه في الحفل. (عكاظ)
-A +A
«عكاظ» (القاهرة) okaz_online@
احتفل الشاب مؤمن علي عبد السلام الجرداوي بزواجه من وفاء أشرف سعداوي، في إحدى قاعات الأفراح بالقاهرة، وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء الذين قدموا التهاني والتبريكات للعروسين، داعين الله لهما بالتوفيق والسعادة في حياتهما القادمة.