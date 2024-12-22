نظم تجمع الرياض الصحي الثاني حفل تخريج دفعة امتياز التمريض لعام 2023-2024، التي تضم 327 خريجًا وخريجة من 20 جامعة وكلية من مختلف مناطق المملكة.يمتد البرنامج لمدة عام كامل، ويهدف إلى تأهيل الكوادر الوطنية في مجال التمريض من خلال التدريب العملي في عدد من المكونات الصحية للتجمع، ومنها مدينة الملك فهد الطبية، ومستشفى الأمير محمد، ومستشفى اليمامة، ومستشفى الملك خالد بالمجمعة، ومستشفى الزلفي العام.ويأتي هذا الإنجاز ضمن جهود التجمع في تطوير المهارات الصحية المتقدمة ودعم الكفاءات الوطنية لتلبية احتياجات القطاع الصحي، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.