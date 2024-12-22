انتقل إلى رحمة الله تعالى صالح بن سعود بن عبدالله بن طالب، وسيصلى عليه غدا عصر (الإثنين) في جامع المهيني، وسيوارى جثمانه الثرى في مقبرة العمارية بالرياض.والفقيد والد كل من: سعود، وعبدالعزيز، وعبدالله، ومحمد، وفيصل، وفهد.ويتقبل العزاء للرجال في منزل سعود بحي الياسمين، وللنساء في منزل الفقيد بحي الصحافة بالرياض.«عكاظ» التي آلمها النبأ تتقدم بخالص التعازي والمواساة لذوي الفقيد، سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.