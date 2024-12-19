مؤمن ووفاء يحتفلان بزواجهما الناس الخميس 19 ديسمبر 2024 15:35 «عكاظ» (القاهرة) okaz_online@ 85 مشاهدة العريس مؤمن .. ومع بعض الأقارب والحضور. العريس مع شقيقه. (عكاظ) تابعوا عكاظ على العريس مؤمن .. ومع بعض الأقارب والحضور. العريس مع شقيقه. (عكاظ) تابعوا عكاظ على -A +A «عكاظ» (القاهرة) okaz_online@ احتفل الشاب مؤمن علي عبد السلام الجرداوي بزواجه من وفاء أشرف سعداوي، في إحدى قاعات الأفراح بالقاهرة، وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء الذين قدموا التهاني والتبريكات للعروسين، داعين الله لهما بالتوفيق والسعادة في حياتهما القادمة.< Previous PageNext Page >