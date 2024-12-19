العريس مؤمن
العريس مؤمن
.. ومع بعض الأقارب والحضور.
.. ومع بعض الأقارب والحضور.
العريس مع شقيقه. (عكاظ)
العريس مع شقيقه. (عكاظ)
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«عكاظ» (القاهرة) okaz_online@
احتفل الشاب مؤمن علي عبد السلام الجرداوي بزواجه من وفاء أشرف سعداوي، في إحدى قاعات الأفراح بالقاهرة، وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء الذين قدموا التهاني والتبريكات للعروسين، داعين الله لهما بالتوفيق والسعادة في حياتهما القادمة.