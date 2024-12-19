احتفل الشاب مؤمن علي عبد السلام الجرداوي بزواجه من وفاء أشرف سعداوي، في إحدى قاعات الأفراح بالقاهرة، وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء الذين قدموا التهاني والتبريكات للعروسين، داعين الله لهما بالتوفيق والسعادة في حياتهما القادمة.