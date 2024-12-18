كرّمت إدارة التعليم بمنطقة الرياض منسوبيها المتقاعدين، خلال حفلها السنوي الذي أقيم بمدارس المملكة، بالتزامن مع حفل تكريم 8,000 متقاعد ومتقاعدة من منسوبي التعليم في جهاز الوزارة، وإدارات ومكاتب التعليم بالمناطق والمحافظات.وبهذه المناسبة، أكد مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور نايف بن عابد الزارع، حرص الوزارة على تكريم منسوبيها الذين خدموا وطنهم بكل إخلاص وتفانٍ، وقضوا أعواماً طويلة من أعمارهم وطاقاتهم في خدمة الميدان التربوي والارتقاء بعجلة التعليم.وقال في تصريح لـ«عكاظ»: «نحتفي اليوم بزملائنا وزميلاتنا «الرواد» من منسوبي ومنسوبات تعليم الرياض، تقديراً لجهودهم المخلصة، ومسيرتهم المميزة طوال فترة عملهم، ودورهم الملموس في خدمة التعليم، وأثرهم الإيجابي على المجتمع والوطن، وتحقيق تطلعات القيادة في تطوير منظومة التعليم، وتنمية قدرات أبنائه وبناته من الطلبة، وإعدادهم للمستقبل، وفق مستهدفات برامج رؤية السعودية 2030».وأشار الزارع، إلى أن جهودهم جعلتهم نموذجاً تفتخر به أسرهم ومجتمعهم والوطن عموماً، وأن الإدارة سوف تظل داعمة لهم جميعاً، فخبراتهم ومعرفتهم تركت خلفها مصدراً لإلهام زملائهم من الموظفين والمعلمين، لمواصلة التميز وحصد مزيد من الإنجازات، مؤكداً اعتزازه بالعمل معهم، وأن هذا التكريم تقدير لجميل عطائهم وحسن أدائهم طيلة فترة عملهم.واختتم حديثه بشكرهم على كل ما قدموه، من حرص دؤوب على التميز في مختلف المهمات، بما أسهم في تعزيز عمل الأسرة التعليمية، متمنياً لهم دوام الصحة والتوفيق في حياتهم الخاصة.من جانبه قال المعلم المتقاعد عبدالله محمد الكلثمي: هذا الحفل يعكس دون شك وفاء وتقدير الوزارة تجاه منسوبيها، ما يجعلهم يحملون مشاعر الفخر والاعتزاز لهذا الكيان، بعد رحلة طويلة كانت مليئة بالجد والاجتهاد، والانطلاق اليوم نحو رحلة جديدة عنوانها السعادة والهدوء، وعدم الوقوف في محطة التقاعد الوظيفي.