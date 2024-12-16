استقبلت أسرة بصفر التعازي والمواساة من الأقارب والأصدقاء في وفاة فقيدتهم نور بنت سلطان بصفر، التي وافتها المنية أمس الأول (السبت)، وصلي عليها في المسجد الحرام، ودفنت في مقبرة المعلاة بمكة المكرمة.والفقيدة شقيقة عبدالله، وأحمد، والدكتور حسن بصفر، ووالدة ماجد، ومازن، وعطية، وأحمد، ووليد عبدالله الهذلي.ويُتقبل العزاء في منزل شقيقها حسن بصفر بحي الزهراء، شارع عمارة بن غراب بجدة.