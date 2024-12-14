انتخبت الجمعية الدولية لقانون الرياضة، بالإجماع، المحامي السعودي الدكتور ماجد قاروب رئيساً للجمعية.

وتلقى الدكتور ماجد قاروب التهاني من الزملاء والقانونيين من الدول العربية كافة بهذه المناسبة.

يُذكر أن الجمعية الدولية لقانون الرياضة هي جمعية علمية دولية تأسست خلال المؤتمر الدولي الأول لقانون الرياضة في العاصمة اليونانية أثينا عام 1992، ومنذ ذلك الحين يقام المؤتمر السنوي للجمعية في بلد المنشأ.

وتهدف الجمعية إلى تشجيع الأبحاث والدراسات المتعلقة بقانون الرياضة، وتوفير منصة للتواصل بين الخبراء والمحامين والجهات الرياضية الدولية، والمساعدة في تطوير آليات حل النزاعات الرياضية، بما في ذلك الوساطة والتحكيم.