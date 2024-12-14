انتقلت إلى رحمة الله تعالى سارة بنت عمر الحصين اليوم (السبت)، وصلي عليها بعد صلاة المغرب بالحرم المكي الشريف. والفقيدة شقيقة سكرتير وزير الشؤون الإسلامية سليمان بن عمر الحصين.«عكاظ» التي آلمها النبأ تتقدم بخالص التعازي والمواساة لذوي الفقيدة، سائلة الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.