الصاعدي يحتفل بزواج مهنا الناس السبت 14 ديسمبر 2024 19:35 «عكاظ» (جدة) okaz_online@ 145 مشاهدة العريس بين أقاربه في الحفل. (عكاظ) العريس مهنا الصاعدي تابعوا عكاظ على العريس بين أقاربه في الحفل. (عكاظ) العريس مهنا الصاعدي تابعوا عكاظ على -A +A «عكاظ» (جدة) okaz_online@ احتفل مقبل الصاعدي بزواج ابنه مهنا من ابنة فهد حميد الصاعدي (رحمه الله)، في إحدى قاعات الأفراح بجدة، وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء. وعبر العريس عن فرحته الغامرة بإكمال نصف دينه، داعياً الله أن يجعل الود والسعادة عنواناً لحياته القادمة.< Previous PageNext Page >