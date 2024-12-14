احتفل مقبل الصاعدي بزواج ابنه مهنا من ابنة فهد حميد الصاعدي (رحمه الله)، في إحدى قاعات الأفراح بجدة، وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء. وعبر العريس عن فرحته الغامرة بإكمال نصف دينه، داعياً الله أن يجعل الود والسعادة عنواناً لحياته القادمة.