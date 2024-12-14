شيعت جموع غفيرة من أهالي الأحساء، ظهر اليوم (السبت)، ضحايا فاجعة طريق خريص الأحساء الـ7 من عائلة واحدة، إلى المقبرة الشمالية بالمبرز.

وفي التفاصيل، كانت العائلة متجهة إلى مدينة الرياض لزيارة أقاربهم، ووقعت الحادثة بسبب احتراق شاحنة في الطريق، ما أدى إلى ارتطامها بسيارة المتوفى وأسرته ووفاتهم جميعاً، وباشرت الحادثة الجهات ذات الاختصاص، ونُقِل المتوفون إلى مستشفى الأمير سلطان بعريرة التابعة لمحافظة الأحساء.

يشار إلى أن الأب وأسرته من سكان قرية الجاضع التابعة لمحافظة صامطة بجازان، وانتقلت الأسرة إلى الأحساء لظروف عمل والدهم.

والمتوفون هم: علي بن محمد بن عواك حدادي، وزوجته عيش بنت أحمد بن علي حدادي، وأبناؤهما: محمد، وحسام، وجوري، وجيداء، وجيان.