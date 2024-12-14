واسى نائب أمير مكة الأمير سعود بن مشعل وعدد من الأمراء والمسؤولين، مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير مشعل بن ماجد، والأمير عبدالعزيز بن ماجد، في وفاة والدتهما الأميرة نوف بنت عبدالله المهنا، زوجة الأمير ماجد بن عبدالعزيز (رحمهما الله)، التي وافتها المنية (الثلاثاء) الماضي، وصلي عليها في المسجد الحرام، ودفنت بمقبرة العدل بمكة المكرمة.

يذكر أن اليوم (الجمعة)، آخر أيام العزاء في حي الأندلس بجدة.