استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير مشعل بن ماجد، والأمير عبدالعزيز بن ماجد، التعازي والمواساة من الأمراء والمسؤولين والمواطنين في وفاة والدتهما الأميرة نوف بنت عبدالله المهنا، زوجة الأمير ماجد بن عبدالعزيز (رحمهما الله)، التي وافتها المنية أمس الأول (الثلاثاء)، وصلي عليها في المسجد الحرام، ودفنت بمقبرة العدل بمكة المكرمة.

يذكر أن اليوم (الخميس)، ثاني أيام العزاء في حي الأندلس بجدة.

«عكاظ» التي آلمها النبأ تتقدم بخالص التعازي والمواساة لذوي الفقيدة، سائلة الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها الصبر والسلوان. «إنا لله وإنا إليه راجعون».